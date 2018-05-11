Tegs - Skelleftea karşılaşma önü

İsveç 1.Lig Kuzey heyecanı devam ediyor. Tegs, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Skelleftea takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Tegs 7 puanla 8. sırada, Skelleftea 1 puanla 16. sırada bulunuyor. Tegs son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Skelleftea, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 263 kodlu maçı oynayanlar; Tegs galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Skelleftea galibiyet oranı 0.00.

Tegs önceki hafta Anundsjö IF mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Skelleftea, Bergnäsets karşılaşmaında 5-1 kazandı.

Tegs, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Tegs, kendi sahasında 2 gol attı, 2 gol yedi.

Skelleftea ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Skelleftea, 1 gol atarken 6 gol yedi.