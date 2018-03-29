Show TV'de geçtiğimiz Pazar ilk bölümüyle ekrana gelen Tehlikeli Karım’ın 2. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Alper’in gözyaşları içinde “Sana bu yaşattıklarım için gerçekten kendimden nefret ediyorum, çok üzgünüm!” sözleriyle Derin’den af dilediği tanıtımda Seda, Alper’in peşinden ayrılmıyor. Şüpheleri giderek artan Başkomiser Fırat’ın “Bu kadında bir iş var. Ben bu oyunu bozarım arkadaş!” sözleri dikkat çekerken, “Başardım!” diyen Derin’in merdivenlerden yuvarlanması heyecanı arttırıyor.

Tehlikeli Karım’ın 2. bölüm 2. fragmanı;

Tehlikeli Karım’ın 2. bölüm 1. fragmanı;

“Tehlikeli Karım”ın yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

TEHLİKELİ KARIM 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tehlikeli Karım’ın Pazar akşamı ekrana gelecek 2. bölümünde Derin’in Alper’i geri kazanma planı kusursuz bir şekilde işlemiştir. Şimdi tek istediği kocasına kavuşmak ve bütün olanları geride bırakmaktır. Büyük bir pişmanlık yaşayan Alper’in de istediği budur. Ama geride bir suç unsuru kalmıştır. Fırat Başkomiser’in eline geçen zehirli kokteyl şişesi, çifti sonsuza kadar birbirinden ayırabilecek bir tehlikedir.

Yapımcılığını MF Yapım’ın, uygulayıcı yapımcılığını ise Şelale Baskıcı’nın üstlendiği, yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın yaptığı, senaryosunu Nalan Merter Savaş ve Vilmer Özçınar’ın yazdığı Tehlikeli Karım’ın başrollerini; Gonca Vuslateri, Seçkin Özdemir ve Mustafa Üstündağ, Bige Önal paylaşırken, kadroda Erdem Akakçe, Ceren Soylu, Fatih Dönmez, Nilay Erdönmez, Bihter Dinçel, Hakan Atalay ve Emine Şans Umar da yer alıyor.