Show TV'nin bu akşam izleyicileriyle buluşan dizisi Tehlikeli Karım’ın 2. bölüm tanıtımı yayınlandı. Hastaneye getirilen Derin’i görmek için Alper apar topar hastaneye giderken, Alper’in annesinin Seda’ya saldırdığı anlar heyecanı arttırıyor. Başkomiser Fırat’ın “Fidyeci hesapta 5 milyon olduğunu nereden biliyor” sorusuna Derin’in ne cevap vereceği merakla beklenirken, Alper ve Seda sorguya alınıyor. Seda, “Karını öldürmezsen yüzümü bir daha göremezsin!” sözlerini kabul etmezken, duştan çıktığı sırada Çınar’ı karşısında bulan Derin’in yaşadığı korku dolu anlar dikkat çekiyor.

Tehlikeli Karım’ın bu akşam ekrana gelen ilk bölümünde Alper artık karısı Derin’e tahammül edemezken Alper’in sevgilisi Seda, Derin’i zehirleyerek öldürmesini istedi. Alper, karısı Derin’le aşklarının simgesi olan “Mühürlü Aşk” kokteyline hazırladığı zehri koyarak eve geldi. Fakat eve geldiğinde yerde gördüğü kan damlaları ve bırakılan fidye notu ile karısının kaçırıldığını öğrendi. Başkomiser Fırat ve ekibi eve gelerek, olay yerini inceledi. Derin’in kaçırılma olayı, tanınmış bir aileden geldiği için medyanın da ilgisini çekti. Arabasının bagajında kan bulunan Alper, şüpheli bulundu. Üstüne bir de Derin’in her şeyden haberi olduğunu öğrenen ve utanan Alper, yeğeni Ayşe’nin yardımıyla evde bir defter buldu. Derin o deftere Alper’in sevdiği her şeyi not etmişti.

Defteri okudukça duygusallaşan Alper, yaşadıklarını sorgulamaya başladı. “Ben ne zaman böyle bir adam oldum?” Arabasında bulunan kanın Derin’e ait olmasıyla gözaltına alınan Alper, karısını öldürmediğine kimseyi inandıramadı. Karısının yardım çağrısını izleyince, Derin’i kurtarmak için elinden geleni yaptı. Uzun süren uğraştan sonra parayı fidyeciye ulaştıran fakat Derin’i bulamayan Alper eve dönerek Derin’i beklemek istedi. Fidyecinin serbest bıraktığı Derin’den hastaneye götürülürken dinlediğimiz hikaye ise bambaşkaydı. Aldatıldığını bilen ve Alper’i adım adım takip eden Derin, Alper’e bir ders vermek istedi. Derin, Alper ve sevgilisi Seda’nın dilediği gibi ölecekti! Kaçırılma olayını planlayan ve en sonunda Alper’in kendisini sevdiğine emin olan Derin ortaya çıktı. Fakat Derin’in bulunduğundan habersiz, yaşadığı pişmanlık duygusundan kurtulamayan Alper boynundan ilmeği geçirdi. Bu sırada Derin’in bulunduğunu söylemek için eve gelen Başkomiser Fırat, Alper’i asılı halde buldu. Fırat’ın Alper’i kurtardığı heyecan dolu final sahnesinde Alper, karısı Derin’in yaşadığını öğrendi.

Yapımcılığını MF Yapım’ın, uygulayıcı yapımcılığını ise Şelale Baskıcı’nın üstlendiği, yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın yaptığı, senaryosunu Nalan Merter Savaş ve Vilmer Özçınar’ın yazdığı Tehlikeli Karım’ın başrollerini; Gonca Vuslateri, Seçkin Özdemir ve Mustafa Üstündağ, Bige Önal paylaşırken, kadroda Erdem Akakçe, Ceren Soylu, Fatih Dönmez, Nilay Erdönmez, Bihter Dinçel, Hakan Atalay ve Emine Şans Umar da yer alıyor.