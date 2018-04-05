Show TV'nin merak uyandıran dizisi Tehlikeli Karım’ın 3. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Derin’den şüphelenen Alper’in öldürülme korkusu yaşadığı, Derin’in “Benden bu kadar korkuyor olamazsın!” sözleriyle Alper’i sakinleştirmeye çalıştığı tanıtımda Fırat Başkomiser, Alper ve Derin’in peşini bırakmıyor. Derin’in “Bir kadının elinden hayallerini almak, bir kaplanın elinden yavrusunu almak kadar tehlikelidir!” sözleri ise dikkat çekiyor.

Tehlikeli Karım 3. bölüm 2. fragmanı;

Tehlikeli Karım 3. bölüm 1. fragmanı;



“Tehlikeli Karım”ın yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

TEHLİKELİ KARIM 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tehlikeli Karım’ın Pazar akşamı ekrana gelecek 3. bölümünde karısının katil olduğundan şüphelenen Alper, bir sonraki kurban olmaktan korksa da ondan uzaklaşamaz. Çünkü Derin’in elinde hem Alper ve Seda’nın ses kayıtları hem de kanıt olarak sakladığı zehirli şişe vardır. Adeta karısının elinde rehin kalan Alper bir çıkış yolu ararken, “Kaçırılma olayı sahte ise; fidye parası Derin’in kendisinde” sonucuna ulaşır. 5 milyon lira, karısının ve Fırat Başkomiser’in onu bulamayacağı bir yere kaçmak için yeterlidir. Yapması gereken tek şey parayı bulmaktır.

Yapımcılığını MF Yapım’ın, uygulayıcı yapımcılığını ise Şelale Baskıcı’nın üstlendiği, yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın yaptığı, senaryosunu Nalan Merter Savaş ve Vilmer Özçınar’ın yazdığı Tehlikeli Karım’ın başrollerini; Gonca Vuslateri, Seçkin Özdemir ve Mustafa Üstündağ, Bige Önal paylaşırken, kadroda Erdem Akakçe, Ceren Soylu, Fatih Dönmez, Nilay Erdönmez, Bihter Dinçel, Hakan Atalay ve Emine Şans Umar da yer alıyor.