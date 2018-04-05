Tehlikeli Karım’dan eğlence dolu yepyeni bir tanıtım daha yayınlandı. Fırat Başkomiser’in görüntülerinin yer aldığı tanıtım izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı. Fırat Başkomiser, Derin ve Alper’le yediği yemekte “İçecek bir şeyler de alabilir miyiz? Yalnız sizin şu kokteylinizden olmasın, maazallah şişeler karışmış olabilir!” sözleriyle Alper’i ima ederken, Derin, cafede Alper’e yardım etmek istiyor. Alper, Seda ile ilgili Derin’e yalan söylerken, Derin’in “Biz iyi bir takımız!” sözleri dikkat çekiyor.

"BİZ İYİ BİR TAKIMIZ"

TEHLİKELİ KARIM 3. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Tehlikeli Karım’ın Pazar akşamı ekrana gelecek 3. bölümünde karısının katil olduğundan şüphelenen Alper, bir sonraki kurban olmaktan korksa da ondan uzaklaşamaz. Çünkü Derin’in elinde hem Alper ve Seda’nın ses kayıtları hem de kanıt olarak sakladığı zehirli şişe vardır.

Adeta karısının elinde rehin kalan Alper bir çıkış yolu ararken, “Kaçırılma olayı sahte ise; fidye parası Derin’in kendisinde” sonucuna ulaşır. 5 milyon lira, karısının ve Fırat Başkomiser’in onu bulamayacağı bir yere kaçmak için yeterlidir. Yapması gereken tek şey parayı bulmaktır.