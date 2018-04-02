Show TV'de ekrana gelen ve izleyicilerin beğenisini kazanan Tehlikeli Karım dizisinin 2. bölümü bu akşam ekrana geldi. Dizinin yayınlanan 2. bölümü sonrasında da merakla beklenen 3. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Tehlikeli Karım 3. yeni bölüm fragmanı ve 2. bölüm özeti...
"DERİN HANIM BÜTÜN BUNLARI ALDATILDIĞI İÇİN YAPTI!"
Show TV'nin merak uyandıran yeni dizisi Tehlikeli Karım’ın 3. bölüm tanıtımı yayınlandı. Alper’in, Fırat Başkomiser’in “Çınar’ın arabası uçmuş. Öldü ya da öldürüldü!” sözleri üzerine Derin’den şüphelendiği tanıtımda Seda, Alper’e fidye parasının hala Derin’de olduğunu söylüyor.
Bu işin peşini bırakmamakta kararlı olan Fırat Başkomiser’in “Derin Hanım bütün bunları aldatıldığı için yaptı. Öyle değil mi?” sözleri dikkat çekerken, Derin’in yanıtının ne olacağı merakla bekleniyor.
TEHLİKELİ KARIM 2. BÖLÜM ÖZETİ
Tehlikeli Karım’ın bu akşam ekrana gelen ikinci bölümünde Fırat Başkomiser’in kurtardığı Alper, Derin’i görmek için hastaneye gitti. İkili Alper’in af dilemesiyle barışınca Derin’in gözlerinden mutluluk gözyaşları döküldü. İpek, laboratuarda görüntüleri bulunan Seda’yı, Derin’i zehirlediğini itiraf ettirmek için sorguya aldı. Bu sırada Başkomiser Fırat ise Alper’i sorguluyordu. Gelen adli tıp sonucuna göre şişede zehir yoktu fakat Fırat, inanmayarak Alper’i itirafa zorladı.
Seda’nın itirafına an kala Alper, Fırat’ın yaptığı oyunu bozdu. Seda ve Alper’i tutuklayamayan Fırat ise öfkeden deliye döndü. Alper, karısı Derin’i hala sevdiğini söyleyerek Seda’dan ayrıldı. Derin’e yaptığı çiçeği ulaştırmaya çalışırken Alper’in ailesine yakalanan Çınar evin bahçıvanı olduğunu söyledi. O sırada Derin’i kaçıran kişiyle ilgili ipuçlarına ulaşmak için eve gelen Fırat ve İpek’in çiçekteki fırça dikkatini çekti. Derin’i sorularıyla sıkıştıran ikilinin şüpheleri giderek arttı.
Alper’in ayrılmasını hazmedemeyen Seda, Derin’e her şeyi anlatmak için eve gelince Alper’in annesi Lütfiye’nin saldırısına uğradı. Yaman ise kayıp paraya ulaşmak için Seda ve Alper’e işbirliği teklif etti. Seda’nın evinde dinleme cihazı bulduğunu öğrenen Alper üstüne bir de Derin’i cihazla yakalayınca hayatının şokunu yaşadı.
Tüm planı Derin’in yaptığını anlayan ve öfkesine hakim olamayan Alper, polise gideceğini söyledi. Fakat, Derin’in elinde daha büyük bir koz vardı. Derin, zehirli şişeyi değiştirerek Alper’in hapse girmemesini sağlamıştı. O sırada Fırat Başkomiser, Alper’i arayarak Çınar’ın ölmüş olabileceğini söyledi. Derin aşklarının simgesi Mühürlü Aşk kokteyli ile zaferini kutlarken, Alper gerçekler karşısında büyük şok yaşadı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.