Show TV'de ekrana gelen ve izleyicilerin beğenisini kazanan Tehlikeli Karım dizisinin 2. bölümü bu akşam ekrana geldi. Dizinin yayınlanan 2. bölümü sonrasında da merakla beklenen 3. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Tehlikeli Karım 3. yeni bölüm fragmanı ve 2. bölüm özeti...

"DERİN HANIM BÜTÜN BUNLARI ALDATILDIĞI İÇİN YAPTI!"

Show TV'nin merak uyandıran yeni dizisi Tehlikeli Karım’ın 3. bölüm tanıtımı yayınlandı. Alper’in, Fırat Başkomiser’in “Çınar’ın arabası uçmuş. Öldü ya da öldürüldü!” sözleri üzerine Derin’den şüphelendiği tanıtımda Seda, Alper’e fidye parasının hala Derin’de olduğunu söylüyor.

Bu işin peşini bırakmamakta kararlı olan Fırat Başkomiser’in “Derin Hanım bütün bunları aldatıldığı için yaptı. Öyle değil mi?” sözleri dikkat çekerken, Derin’in yanıtının ne olacağı merakla bekleniyor.

TEHLİKELİ KARIM 2. BÖLÜM ÖZETİ

Tehlikeli Karım’ın bu akşam ekrana gelen ikinci bölümünde Fırat Başkomiser’in kurtardığı Alper, Derin’i görmek için hastaneye gitti. İkili Alper’in af dilemesiyle barışınca Derin’in gözlerinden mutluluk gözyaşları döküldü. İpek, laboratuarda görüntüleri bulunan Seda’yı, Derin’i zehirlediğini itiraf ettirmek için sorguya aldı. Bu sırada Başkomiser Fırat ise Alper’i sorguluyordu. Gelen adli tıp sonucuna göre şişede zehir yoktu fakat Fırat, inanmayarak Alper’i itirafa zorladı.

Seda’nın itirafına an kala Alper, Fırat’ın yaptığı oyunu bozdu. Seda ve Alper’i tutuklayamayan Fırat ise öfkeden deliye döndü. Alper, karısı Derin’i hala sevdiğini söyleyerek Seda’dan ayrıldı. Derin’e yaptığı çiçeği ulaştırmaya çalışırken Alper’in ailesine yakalanan Çınar evin bahçıvanı olduğunu söyledi. O sırada Derin’i kaçıran kişiyle ilgili ipuçlarına ulaşmak için eve gelen Fırat ve İpek’in çiçekteki fırça dikkatini çekti. Derin’i sorularıyla sıkıştıran ikilinin şüpheleri giderek arttı.

Alper’in ayrılmasını hazmedemeyen Seda, Derin’e her şeyi anlatmak için eve gelince Alper’in annesi Lütfiye’nin saldırısına uğradı. Yaman ise kayıp paraya ulaşmak için Seda ve Alper’e işbirliği teklif etti. Seda’nın evinde dinleme cihazı bulduğunu öğrenen Alper üstüne bir de Derin’i cihazla yakalayınca hayatının şokunu yaşadı.

Tüm planı Derin’in yaptığını anlayan ve öfkesine hakim olamayan Alper, polise gideceğini söyledi. Fakat, Derin’in elinde daha büyük bir koz vardı. Derin, zehirli şişeyi değiştirerek Alper’in hapse girmemesini sağlamıştı. O sırada Fırat Başkomiser, Alper’i arayarak Çınar’ın ölmüş olabileceğini söyledi. Derin aşklarının simgesi Mühürlü Aşk kokteyli ile zaferini kutlarken, Alper gerçekler karşısında büyük şok yaşadı.