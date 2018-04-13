Show TV'nin merak uyandıran yeni dizisi Tehlikeli Karım’ın 4. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Olayların peşini bırakmayan Fırat Başkomiser’in Çınar’ın ölümüyle ilgili Alper’in baş şüpheli olduğunu Derin’e söylediği tanıtımda, Alper’in “Ben kazandım!” diyerek sevinmesi merak uyandırıyor. Polisten köşe bucak kaçan Alper yine Seda’ya sığınırken, Fırat Başkomiser Derin’in yanında bulduğu Alper’i gözaltına alıyor.

TEHLİKELİ KARIM 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Tehlikeli Karım’ın Pazar akşamı ekrana gelecek 4. bölümünde ölümün kıyısından bir kere daha dönen Alper artık bu evliliği bitirmeye kararlıdır. Fidye parasını Çınar’dan alıp, Seda ile birlikte yeni bir hayata adım atmayı planlar. Diğer yandan; ortada başıboş dolaşan 5 milyonun peşine pek çok kişi takılmıştır. Bütün bu köşe kapmaca bir kişinin ölümüyle sonuçlanır. Artık ortada gerçek bir ceset vardır.

Yapımcılığını MF Yapım’ın, uygulayıcı yapımcılığını ise Şelale Baskıcı’nın üstlendiği, yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın yaptığı, senaryosunu Nalan Merter Savaş ve Vilmer Özçınar’ın yazdığı Tehlikeli Karım’ın başrollerini; Gonca Vuslateri, Seçkin Özdemir ve Mustafa Üstündağ, Bige Önal paylaşırken, kadroda Erdem Akakçe, Ceren Soylu, Fatih Dönmez, Nilay Erdönmez, Bihter Dinçel, Hakan Atalay ve Emine Şans Umar da yer alıyor.

“Tehlikeli Karım”ın yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de!