Show TV'nin Pazar akşamları ekrana gelen dizisi Tehlikeli Karım’ın 4. bölüm 3. tanıtımı yayınlandı. Alper’in telaş içinde “Bu kadını kendime düşman etmeyecektim!” sözleri dikkat çekerken, Fırat Başkomiser sorularının yanıtını almak istiyor. Herkesin fidye parasının peşine düştüğü tanıtımda paraları elinde tutan Derin’in neler yapacağı merakla bekleniyor.

TEHLİKELİ KARIM 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Tehlikeli Karım’ın yarın akşam ekrana gelecek 4. bölümünde ölümün kıyısından bir kere daha dönen Alper artık bu evliliği bitirmeye kararlıdır. Fidye parasını Çınar’dan alıp, Seda ile birlikte yeni bir hayata adım atmayı planlar. Diğer yandan; ortada başıboş dolaşan 5 milyonun peşine pek çok kişi takılmıştır. Bütün bu köşe kapmaca bir kişinin ölümüyle sonuçlanır. Artık ortada gerçek bir ceset vardır.

Yapımcılığını MF Yapım’ın, uygulayıcı yapımcılığını ise Şelale Baskıcı’nın üstlendiği, yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın yaptığı, senaryosunu Nalan Merter Savaş ve Vilmer Özçınar’ın yazdığı Tehlikeli Karım’ın başrollerini; Gonca Vuslateri, Seçkin Özdemir ve Mustafa Üstündağ, Bige Önal paylaşırken, kadroda Erdem Akakçe, Ceren Soylu, Fatih Dönmez, Nilay Erdönmez, Bihter Dinçel, Hakan Atalay ve Emine Şans Umar da yer alıyor.

“Tehlikeli Karım”ın yeni bölümü yarın akşam saat 20.00’de Show TV’de!