Show TV'nin Pazar akşamları ekrana gelen dizisi Tehlikeli Karım’ın 5. Bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Derin yeni planı için hazırlıklara başlarken Alper, Seda ile konuştuğu sırada Derin’e yakalanıyor. Seda, Hande’yi Derin konusunda uyarırken, karşısında Seda’yı bulan Derin’in neler yapacağı merakla bekleniyor. Yaman ve Alper’in lunaparktaki gerilim dolu sahneleri ise dikkat çekiyor.

Tehlikeli Karım 5. bölüm 2. fragmanı;

Tehlikeli Karım 5. bölüm 1. fragmanı;

TEHLİKELİ KARIM 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tehlikeli Karım’ın Pazar akşamı ekrana gelecek 5. bölümünde beş milyona kavuştum derken yarısını Yaman’a kaptıran Alper, kaderine razı gelir. Elindeki para, Seda ile birlikte kayıplara karışmak için yeterlidir. Bu sefer Derin’den kaçmayı başaracaktır. Ama düşündüğü gibi olmaz. Genç kadın Alper’i en sevdiği kişi üzerinden vurur, yeğeni Ayşe.



Yapımcılığını MF Yapım’ın, uygulayıcı yapımcılığını ise Şelale Baskıcı’nın üstlendiği, yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın yaptığı, senaryosunu Nalan Merter Savaş ve Vilmer Özçınar’ın yazdığı Tehlikeli Karım’ın başrollerini; Gonca Vuslateri, Seçkin Özdemir ve Mustafa Üstündağ, Bige Önal paylaşırken, kadroda Erdem Akakçe, Ceren Soylu, Fatih Dönmez, Nilay Erdönmez, Bihter Dinçel, Hakan Atalay ve Emine Şans Umar da yer alıyor.



“Tehlikeli Karım”ın yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de!



İşte Tehlikeli Karım’ın 5. Bölüm 2. Tanıtımı!