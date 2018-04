Show TV'nin Pazar akşamları ekrana gelen dizisi Tehlikeli Karım’ın 5. bölüm tanıtımı yayınlandı. Yaman ve Alper para için kavga ederken, o sırada gelen Seda paralarla birlikte kaçıyor. Alper’e hesap soran Derin parasının peşine düşerken Fırat Başkomiser, Alper ve Seda’nın kaçtığını öğreniyor. Yaman’dan paraların tamamını isteyen Derin yaptığı planla heyecanı yükseltiyor. Parasını kurtarmak için Yaman’ın kızı Ayşe’yi yanına alan Derin’in neler yapacağı merakla bekleniyor.

TEHLİKELİ KARIM 4. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Tehlikeli Karım’ın geçtiğimiz Pazar akşamı ekrana gelen 4. bölümünde Derin, Çınar’ın kafasına sert bir cisimle vurarak Alper’i kurtardı. Yaşadıklarından sonra Derin’e “Her şey bitti!” diyerek rest çeken Alper evden ayrılmak istedi. Alper ve Derin’in, Çınar’la garajdaki konuşmalarını duyan Ferda, Çınar’ı takip ederek kaldığı apart otele geldi. Paranın peşinde olan sadece o değildi; Kıvanç da kamerayla gizlice izlediği Derin’i takip ediyordu. Fidye parasını Çınar’dan alıp Seda ile birlikte yeni bir hayat kurmak isteyen Alper, parayı almak için Çınar’ın odasına girdi. Alper’in paraların içinde olduğunu düşündüğü soğutucuda kahve çekirdeği bulduğu sırada Derin zaferinin tadını çıkarıyordu. Çünkü para Derin’deydi ve olabilecek en güvenli yerde, kahve çuvalındaydı. Otelden kaçarken yerde Çınar’ın cansız bedenini gören Alper, bu olayın kendi üzerine kalabileceği korkusuyla hızla oradan uzaklaşmak isterken kendisini tanıyan polis memurları Fırat Başkomiser’e haber verdi. Fırat ise Alper’in baş şüpheli olduğunu Derin’e söyledi. Çınar’ın ölümünün ardından Ferda’nın gözyaşları içinde eve kapanması, Kıvanç’ın ise yüzündeki korku dolu ifade dikkat çekti. 5 milyonun peşini bırakmayan Yaman, polislerden bilgi istedi. Alper’i bulan Derin, onu kurtaracağını söyleyerek polise teslim etti. Ferda, paraya ulaşmak için Çınar’ı takip ettiğini Kıvanç’a itiraf edip, garajda gördüklerini Başkomiser İpek’e anlattı. Bu sırada Derin, Alper’i kurtarmak için Çınar’ın kardeşi Yasemin’i şahit olarak getirdi. Fırat Başkomiser ikiliyi sorularıyla sıkıştırırken, Çınar’dan dengeleri değiştirecek bir veda mektubu geldi. Alper, her şeyi kendi yaptığını söyleyen Çınar’ın mektubuyla serbest bırakıldı. Çınar’dan intihar mektubu yazıp ortadan kaybolmasını isteyen Derin’in kusursuz planı yine işlemişti. Basına yaptıkları açıklama sonrası Alper, çöpe atılan kahve çekirdeklerini gördüğü an anladı. Soğutucudaki para, kahve çekirdekleriyle değiştirilmişti. Büyük bir sürprizin yaşandığı final sahnesinde Yaman, Seda’yı arayıp paraları bulduğunu söyleyen Alper’i bayılttı.

Yapımcılığını MF Yapım’ın, uygulayıcı yapımcılığını ise Şelale Baskıcı’nın üstlendiği, yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın yaptığı, senaryosunu Nalan Merter Savaş ve Vilmer Özçınar’ın yazdığı Tehlikeli Karım’ın başrollerini; Gonca Vuslateri, Seçkin Özdemir ve Mustafa Üstündağ, Bige Önal paylaşırken, kadroda Erdem Akakçe, Ceren Soylu, Fatih Dönmez, Nilay Erdönmez, Bihter Dinçel, Hakan Atalay ve Emine Şans Umar da yer alıyor.