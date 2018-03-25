Birçok yapımda rol alan başarılı oyuncu Gonca Vuslateri, bu akşam Show TV'de ekran yolculuğuna başlayacak olan Tehlikeli Karım dizisinde Derin karakterini canlandıracak. Peki Tehlikeli Karım Derin kimdir? Gonca Vuslateri kimdir?

GONCA VUSLATERİ KİMDİR?

Gonca Vuslateri, 2 Eylül 1986 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Babası astsubay olduğu için görev nedeniyle ailesiyle 8 yıl boyunca Adana'da lojmanda yaşadı.

1994'te babasının emekliliği üzerine Bursa'ya geri dönüp burada yaşamaya başladı. 1998 yılında annesi ve babasının boşanmasıyla annesi ve ablasıyla birlikte İstanbul'da yaşamaya başladı.

İlkokul 2. sınıftan beri oyunculuk eğitimi alan Gonca Vuslateri, lise mezuniyeti sonrasında 2003 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'ne gitti ve eğitimini bitirdi.

Oyunculuğa ilk olarak Ruhsar dizisiyle başlayan Gonca Vuslateri, sonrasında dizilerde rol almaya başladı. Küçük Sırlar dizisinde tanınan bir isim olan Gonca Vuslateri, daha sonrasında da Yalan Dünya, Gönül İşleri ve Anne gibi yapımlarda da rol aldı.

Beyaz perdede de Bornova Bornova, Kaybedenler Kulübü ve Bizans Oyunları filmlerinde rol alan Gonca Vuslateri, Show TV'de ekrana gelecek olan Tehlikeli Karım dizisinde başrolde Derin karakterini canlandıracak.

TEHLİKELİ KARIM DERİN KİMDİR?

Kendini kocasına ve evine adamış; genç, güzel, zengin ve zeki bir kadındır. Hayatta onun için önemli olan tek şey kocası Alper’in ona duyduğu aşktır. Bunu onun elinden almaya kalktıklarında ortaya çıkan karakter, bir ev kadınına göre gerçekten tehlikelidir.

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