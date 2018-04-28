Show TV'nin Pazar akşamları ekrana gelen dizisi Tehlikeli Karım’ın final bölümü ikinci tanıtımı yayınlandı. Alper’i zehirlemek isteyen Derin’in yeni planı için Seda’yı kullandığı tanıtımda Seda’nın “Sen gerçek bir canavarsın!” sözleri dikkat çekiyor.

Kıvanç, Çınar’ı öldürdüğünü itiraf ederken, yapılan karışımlar ve üçlünün sırasıyla yere yığıldığı gerilim dolu anlar merak uyandırıyor.

“Tehlikeli Karım”ın final bölümü yarın akşam saat 20.00’de Show TV’de!

TEHLİKELİ KARIM FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Tehlikeli Karım’ın yarın akşam ekrana gelecek final bölümünde boşanma kağıdını Derin’e vererek beş milyonla beraber özgürlüğe doğru yelken açan Alper; soluğu tabii ki Seda’nın evinde alır. Ancak bu sefer akıllanmıştır; paradan söz etmez. Derin’in ondan ayrılmayı kabul etmeyeceğini düşünürken genç kadın bir kere daha Alper’i şaşırtır. İstediği tek bir şey vardır, birbirlerine son kez en sevdikleri yemeği pişireceklerdir. Bu vedaya Seda da davet edilir.

Yapımcılığını MF Yapım’ın, uygulayıcı yapımcılığını ise Şelale Baskıcı’nın üstlendiği, yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın yaptığı, senaryosunu Nalan Merter Savaş ve Vilmer Özçınar’ın yazdığı Tehlikeli Karım’ın başrollerini; Gonca Vuslateri, Seçkin Özdemir ve Mustafa Üstündağ, Bige Önal paylaşırken, kadroda Erdem Akakçe, Ceren Soylu, Fatih Dönmez, Nilay Erdönmez, Bihter Dinçel, Hakan Atalay ve Emine Şans Umar da yer aldı.