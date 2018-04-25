Show TV'nin Pazar akşamları ekrana gelen dizisi Tehlikeli Karım’ın final bölümü tanıtımı yayınlandı. Evi terk edip soluğu Seda’nın yanında alan Alper’in, Derin tarafından takip edildiği tanıtımda İpek, Fırat Başkomiser’ı elinde çiçeklerle yakalıyor. Derin, Alper’den son kez birlikte yemek yapmayı isterken, onlara eşlik eden Seda yere yığılıyor. Seda’ya ne olacağının merakla beklendiği dizinin final tanıtımında heyecan ve gerilim bir arada yaşanıyor.

Tehlikeli Karım final fragmanı;

“Tehlikeli Karım”ın final bölümü Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

TEHLİKELİ KARIM FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Tehlikeli Karım’ın Pazar akşamı ekrana gelecek final bölümünde boşanma kağıdını Derin’e vererek beş milyonla beraber özgürlüğe doğru yelken açan Alper; soluğu tabii ki Seda’nın evinde alır. Ancak bu sefer akıllanmıştır; paradan söz etmez. Derin’in ondan ayrılmayı kabul etmeyeceğini düşünürken genç kadın bir kere daha Alper’i şaşırtır. İstediği tek bir şey vardır, birbirlerine son kez en sevdikleri yemeği pişireceklerdir. Bu vedaya Seda da davet edilir.

Yapımcılığını MF Yapım’ın, uygulayıcı yapımcılığını ise Şelale Baskıcı’nın üstlendiği, yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın yaptığı, senaryosunu Nalan Merter Savaş ve Vilmer Özçınar’ın yazdığı Tehlikeli Karım’ın başrollerini; Gonca Vuslateri, Seçkin Özdemir ve Mustafa Üstündağ, Bige Önal paylaşırken, kadroda Erdem Akakçe, Ceren Soylu, Fatih Dönmez, Nilay Erdönmez, Bihter Dinçel, Hakan Atalay ve Emine Şans Umar da yer aldı.