Show TV'de dün akşam ilk bölümüyle ekrana gelen Tehlikeli Karım’ın final sahnesinde heyecan dolu anlar yaşandı. Kaçırılan karısı Derin’in bulunduğundan habersiz, yaşadığı pişmanlık duygusundan kurtulamayan Alper boynundan ilmeği geçirdi. Bu sırada Derin’in bulunduğunu söylemek için eve gelen Başkomiser Fırat, Alper’i asılı halde buldu. Fırat’ın Alper’i kurtardığı heyecan dolu final sahnesinde Alper, karısı Derin’in yaşadığını öğrendi.

— Show TV (@ShowTV) March 25, 2018

TEHLİKELİ KARIM DİZİ KONUSU

Tehlikeli Karım evli bir çiftin aşk ile başlayan ilişkilerinin gün geçtikçe hayatın da yüklediği telaşla değişimini ele alıyor. Bu değişim sonucunda bir kadının, bir erkeğin ve çevrelerindeki insanların şaşırtıcı bir şekilde nelere sebep olabileceğini suç, aşk ve kara mizah üçgeninde anlatacak olan Tehlikeli Karım izleyicisini her bölüm şaşırtmaya hazırlanıyor.

Aldatılan bir kadın için üç seçenek vardır; ayrılmak, affetmiş görünüp mücadele etmek ve görmezden gelmek. Derin bunların hiçbirini yapmadı!

Yapımcılığını MF Yapım’ın, uygulayıcı yapımcılığını ise Şelale Baskıcı’nın üstlendiği, yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın yaptığı, senaryosunu Nalan Merter Savaş ve Vilmer Özçınar’ın yazdığı Tehlikeli Karım’ın başrollerini;Gonca Vuslateri, Seçkin Özdemir ve Mustafa Üstündağ, Bige Önal paylaşırken, kadroya Erdem Akakçe, Ceren Soylu, Fatih Dönmez, Nilay Erdönmez, Bihter Dinçel, Hakan Atalay ve Emine Şans Umar dahil oldu.