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CEREN SOYLU - FERDA KARAKTERİ

Derin ve Alper’in komşusu; ev hanımıdır. Kendisinden 5-6 yaş küçük Kıvanç ile aşk dolu bir evliliği var gibi görünse de, aslında bu onun sadece etrafa karşı maskesidir. Çünkü Ferda dünyanın belki de en yalnız insanıdır ve bunu değiştirmek için her şeyi göze alacaktır.