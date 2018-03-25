Tehlikeli Karım dizisinde Seda karakterini Bige Önal canlandıracak. Show TV'de bu akşam başlayacak olan Tehlikeli Karım dizisinde Bige Önal da Seda karakteriyle izleyiciyle buluşacak. Peki Tehlikeli Karım Seda kimdir? Bige Önal kimdir, kaç yaşında?

BİGE ÖNAL KİMDİR?

Bige Önal, 1 Şubat 1990 tarihinde (28 yaşında) İstanbul'da dünyaya geldi. Bir dönem Galatasaray'da futbol oynayan Erhan Önal'ın kızı olan Bige Önal, Özel St. Benoit Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversite eğitimini de İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden mezun olarak tamamlamıştır.

TRT 1'de bir dönem ekrana gelen Elde Var Hayat dizisinde rol alan Bige Önal, 2014 yılında da Benim Adım Gültepe adlı dizide Nazlı karakterini canlandırmıştır.

Bige Önal, bu akşam Show TV'de ekrana gelecek olan Tehlikeli Karım dizisinde de Seda karakterini canlandıracak.

TEHLİKELİ KARIM SEDA KİMDİR?

Alper’in hem iş ortağı hem de sevgilisi. Evlatlık olarak büyümesi onu başkalarının acısına karşı duyarsızlaştırmıştır çünkü o çok daha büyüklerini yaşamıştır. Hırsı ve cesareti onu Alper’in karısını öldürme girişimine kadar sürükler.

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