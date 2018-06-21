Herkes bu harekete tepki gösterdi

Kaza, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda motosikletli genç, ıslak zeminden faydalanarak tehlikeli bir şova imza atmak istedi. İHA'nın haberine göre, yanlama diye tabir edilen hareketi yaparak ilerleyen genç motosikletinin hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet devrilince genç de yere savruldu. Kaza sonucu sürücü yara almadan kurtulurken, arkadaşı da o anlar kaydedip tepki gösterdi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER