Çanakkale’de yaşayan 41 yaşındaki Güldalı Hasırcı, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve erken yorulma şikâyetleriyle Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı’na başvurdu. Gazete Habertürk'ten Mehmet Andaç'ın haberine göre tetkiklerin ardından, Hasırcı’nın 3 kalp kapakçığında ciddi düzeyde kaçak olduğu, kalp damarlarında daralma geliştiği ve kalbinde delik bulunduğu tespit edildi.
Günlük işlerini bile yapamaz hale gelen hasta, aynı anda çok sayıda işlem gerektiren riskli ameliyatı kabul etti. Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. H. Fatih Aşgün ve Yrd. Doç. Dr. Sonay Oğuz’un yaptığı ameliyat, 13 saat sürdü. Açıklamaya göre, “hastanın aort ve mitral isimli 2 kalp kapakçığı değiştirilip dar olduğu tespit edilen aort damarının kök kısmı genişletildi, triküspid isimli 3’üncü kapağına halka konularak onarım uygulandı.
Önceden stent konulmuş ancak daralmış 2 damarına by-pass yapıldı ve kalbin 2 kulakçığını birbirinden ayıran duvardaki doğuştan gelen delik dikilerek kapatıldı”. Ameliyat sonrası 2 günü yoğun bakımda olmak üzere 1 hafta hastanede kalan hasta, taburcu edildi.
4’TEN FAZLA İŞLEM NADİR
Aynı seansta 4’ten fazla işlem uygulanmasının nadir olduğunu belirten Doç. Dr. Aşgün şu bilgileri verdi: “Güldalı Hanım, ameliyatı yüksek riskli olan ve başvurduğu bazı diğer klinikler tarafından cerrahisi gerçekleştirilemeyen hastalarımızdandı. Aynı seansta 2, 3, hatta 4 ayrı kalp cerrahisi işlemini uyguladığımız çok sayıda hasta mevcut. Ancak 5’i büyük prosedür olmak üzere 6 işlemin uygulandığı ilk hastamız Güldalı Hanım’dır. Hastanın kalbi ve akciğerleri ameliyat süresince durduruldu. Bu esnada kalpakciğer makinesi hayatta tuttu.”
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