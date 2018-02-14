Oxford Üniversitesi’nden David Nadlinger, bir atomun fotoğrafını çekerek “Yılın En İyi Bilim Fotoğrafı” ödülünü kazandı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Nadlinger, stortiyum elementinin bir atomunu, iki farklı elektik alanında havada hareketsiz tuttuktan sonra fotoğraf makinesinin deklanşörüne bastı.

Bu görüntü İngiltere Fizik Bilimleri Araştırma Konseyi tarafından “Yılın En İyi Fotoğrafı” seçildi.

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