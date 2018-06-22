Konserve kutusu ayağı oldu

Doğarken bacaklarının dizden altını kaybeden 8 yaşındaki Suriyeli Maya Meri, okula babasının PVC boru ve konserve kutularından yaptığı ayaklarıyla gidiyor. Küçük Maya canı yandığı için okul yolunda bazen de sürünüyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Maya ve ailesi, Beşar Esad rejiminin saldırılarından kaçarak, Halep’in güney kırsalından İdlib’deki Ser Ceble kampına sığındı. Maya’nın babası Ali Meri de yürüme engelli. Ellerinde de fiziksel bozukluk olan Meri, kamp içinde sürünerek dolaşıyor. 6 çocuğuyla günlerinin yazın sıcağı, kışın soğuğu hissettiren çadırda geçtiğini söyleyen Meri, “Esad rejiminin hava saldırılarından İdlib’in kuzey kırsalına göç etmeye mecbur kaldık. Doğum esnasında bacaklarında bozukluk olduğu için doktorlar kızımın bacaklarını dizlerinden kesti” dedi.

Baba Meri, kızının ihtiyaç duyduğu protezlerin Türkiye’de temin edilebildiğini duyduklarını belirtti. Maya’nın annesi Rabia ise “Kızımın ayakları taşlara takıldığı ve çamura battığı için çok çile çekiyor. Arkadaşları ile birlikte oynayamıyor çünkü onlara yetişemiyor. Kızımın eğitim görmesi için okula gidip gelmesi lazım. Dolayısıyla ona protez gerekiyor” diye konuştu.