Otokar bağlı ortaklığı Otokar Europe ile Bükreş Belediyesi'nin açtığı yaklaşık 98.3 milyon euro bedelli toplu taşıma ihalesini kazandı.

Otokar'dan KAP'a yapılan açıklamada, toplam ihale bedelinin yaklaşık 98.3 milyon euro olduğu ve 400 adet otobüs teslimatı ve bu araçların sekiz yıllık satış sonrası hizmetlerinin yerine getirilmesini kapsadığı belirtildi.

Açıklamada teslimatların 2018 ve 2019 içinde partiler halinde tamamlanmasının öngörüldüğü ifade edildi. Öte yandan Karsan da dün yaptığı açıklamada Bükreş belediyesinin açtığı otobüs alımı ihalesinin şirket lehine sonuçlanmadığını duyurmuştu.

Karsan, Bükreş Belediyesi'nin 320 adet 12 metre, 50 adet 10 metre ve 30 adet 18 metre otobüs ihalesine teklif verilmek suretiyle katılım sağladığını açıklamıştı.

KAP'a dün akşam yapılan açıklamada "İhale değerlendirilmesi sonucunda şirketimizin katılımcılar arasında ikinci sırada olduğu, ihalenin birinci sıradaki katılımcı lehine sonuçlandığı tarafımıza bildirilmiştir" denildi.