Tek kollu sürücü uygulamada yakalandı

Muğla-Aydın karayolunda uygulama yapan polis ekipleri durumundan şüphelendikleri 09 F 2273 plakalı minibüsü durdurdu. Minibüsü kullanan Yunus Döner'in GBT sorgusunu yapan ekipler şüphelinin 7 ayrı hırsızlık suçundan sabıkasının ve hırsızlık suçundan arama kaydının bulunduğunu öğrendi.



AA'nın haberine göre; sürücüyü araçtan indiren ekipler tek kolunun da olmadığını fark ederek sürücü belgesi sorgulaması yaptı. Yapılan sorguda Döner'in sürücü belgesinin olmadığı, kullandığı minibüsün ise sigorta ve muayenesinin bulunmadığı belirlendi.



Gözaltına alınan şüpheliye, "sürücü belgesiz araç kullanma, aracın sigorta ve muayenesinin bulunmaması" nedeniyle 3 bin 716 lira trafik cezası kesildi.



Sürücünün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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