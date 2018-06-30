Hem dünyayı gezip hem de para kazanan gezgin: Kiersten Rich

Tam zamanlı işini bırakıp The Blonde Abroad (Yurtdışındaki Sarışın) isimli blog ve Instagram hesabı açan Kiersten Rich, herkesin hayalini kurduğu hayatı yaşıyor. İşini bırakıp dünyayı dolaşma trendine 2011 yılında dahil olan Kiersten, paylaşımlarıyla görenleri hayran bırakıyor