Tek sınav, açık uçlu soru, 4 yılın not ortalaması

Başbakan Binali Yıldırım, dün Çanakkale Havalimanı Terminal Binası Açılış Töreni ve ardından Troia Kültür Merkezi’nde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Akademik Yılı Açılışı ve Fahri Doktora Tevcih Töreni’ne katılan Başbakan, daha

sonra Bayramiç’te restorasyonu tamamlanan Mehmet Akif Ersoy Evi’nin açılışını yaparak halka hitap etti.

Gazete Habertürk'ün haberine göre konuşmalarında terörden ekonomiye, eğitimden Kuzey Irak gerilimine kadar gündemdeki

konulara değinen Yıldırım, liselere girişte kaldırılan TEOG’un yerine gelecek yeni sistemi de anlattı:



KAPASİTE SORUNU YOK



Mezun olanların sayısıyla üniversitelerin kontenjan miktarı aynı. Kapasite arz-talep sorunu ortadan kalkmış. Sorun ne? Geçmişten gelen birikim. Bunu bir şekilde halletmek gerekiyor. Şimdilik bunu bir kenara bırakırsak üniversiteye girişin

sınav stresinin azaltılması lazım. Sorun nerede? Tabii herkes Onsekiz Mart’a gitmek isterse o zaman sorun başlıyor. Onun da yolu bir sınava kaderi bağlamak yerine ta 4+4+4 bütün kademelerde öğrencinin kabiliyetine, yetkinliğine başarısına göre hazırlanması.



KADERİ BİR SINAVDA

Bunu şimdi ilk TEOG’da yapacağız. TEOG neden değişiyor? Efendim: “Yaz boz tahtası yaptınız, sürekli değişiyor.” Bilen de konuşuyor, bilmeyen de. TEOG’un falan değiştiği yok. TEOG, 8’inci sınıfın ilk sömestir, ikinci sömestirdeki bir sınavının merkezi olarak yapılmasıdır. Bunun öğrenciler ve veliler üzerinde oluşturduğu bir gerilim, stres var. Öğrencinin kaderini bir

sınava bağlamayalım diyoruz.



4 YILIN ORTALAMASI

Öğrencinin liseye hazırlanması lazım. Spor lisesine mi, sanat lisesine mi, sosyal bilimlere mi, fen bilimlerine mi, imam hatibe mi, Anadolu lisesine mi gidecek? Nereye gidecekse 4 yılda şekillenmesi lazım. Yeni uygulama bunu getiriyor. Sınav kalkıyor. Her yılın yıl sonu başarı ortalaması alınıyor 5, 6, 7 ve 8... Bu bir veri. Ayrıca derslerdeki öğrencinin ilgisi ve kabiliyeti ne tarafa gidiyor? Matematik mi, Türkçe mi, sosyal bilimler mi, spor mu, sanat mı? Buralar izleniyor ve tespit ediliyor. Buna belirli bir

oranda da katkı yapan yine 8’inci sınıfta sınav yapılıyor. O sınav nasıl oluyor? O sınavın soruları soru bankasından geliyor. Her okul, her sınıf kendine göre yapmıyor. Neden? Hormonlama ve şişirme olmasın. O sınavları, soru havuzundan çekiyorlar

her okul, her sınıf yapıyor. Okuma sistemini de onlar yapmıyor. Dışarıda yapılıyor.

TORUNUM BAHAR:



6’ncı sınıfa giden torunum var; Bahar. Gittim, sarıldı boynuma, “Dede TEOG kalktı, ne güzel.” Kızım senin ne işin var TEOG’la? O bile TEOG stresine girmiş. Daha 2 sene var. Yazık günah değil mi bu evlatlarımıza? Bırakalım istedikleri gibi sosyal faaliyetlerini de yapsınlar. Onunla da zaten okullar kalitelerine göre bakacaklar, yerleştirmesini yapacaklar.



AÇIK UÇLU SORU

Sorular test değil. Sınıfta yaptığı klasik olacak. Açık uçlu sorular, sosyal bilgiler “Şunu anlat”, matematik ‘Şu problemi çöz”. “A şıkkı, B şıkkı” falan yok. Açık uçlu sorular sorulacak. Çalıştıysa, hazırlandıysa öğrenci zaten buna cevap verecek. Buradan alınacak sonuçlar da mezuniyette esas belirleyici notlar olacak.



ÜNİVERSİTELERDE DE

Üniversitelerde de sınavlar basitleştirilecek. Buna benzer bir şey. Bir sınav olacak bir müddet daha ama bu da esasında

ortaokuldan, liseden gelen başarıyla birleştirilerek bu sınav gerçekleştirilecek. Bu sınav, tek başına belirleyici bir sınav olmayacak.