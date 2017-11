'Tek Teker Arif'in ölümünden sonra Gazipaşa eski ve yeni belediye başkanları arasında tartışma çıktı

'Tek Teker Arif' olarak bilinen motosiklet şovmeni Arif Razgatlıoğlu'nun, Gazipaşa'da geçirdiği motosiklet kazasının ardından Gazipaşa eski Belediye Başkanı Cemburak Özgenç, Gazipaşa Belediyesi'ni suçladı, Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

'Tek Teker Arif' olarak bilinen motosiklet şovmeni Arif Razgatlıoğlu, Antalya'nın Gazipaşa İlçesi'nde Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana gelen kazada hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından kentin yerel gazetelerinden Yeni Alanya'ya konuşan Gazipaşa eski Belediye Başkanı Cemburak Özgenç, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Özgenç, yatığı açıklamada "Bugün yine bu yolda çok acı bir kaza meydana geldi. Arif Razgatlıoğlu ve genç bir kız öldü. Bunu belirtirken çok üzülüyorum, bu kazanın tek sorumlusu Gazipaşa Belediyesi!" dedi.

Kentin yerel gazetelerinden Yeni Alanya'nın haberine göre ise Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik'ten yanıt gecikmedi.

GAZİPAŞA ESKİ BELEDİYE BAŞKANI ÖZGENÇ: BU KAZANIN TEK SORUMLUSU GAZİPAŞA BELEDİYESİ

Feci kaza, Gazipaşa'yı denize bağlayan 3,5 kilometre uzunluğunda, 50 metre genişliğindeki Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Halk arasında 'Deniz Yolu' olarak adlandırılan bu yolda en az 20 kişinin can verdiğini söyleyen Gazipaşa eski Belediye Başkanı Cemburak Özgenç, kentin yerel gazetelerinden Yeni Alanya'ya yaptığı açıklamada "Bugün yine bu yolda çok acı bir kaza meydana geldi. Arif Razgatlıoğlu ve genç bir kız öldü. Bunu belirtirken çok üzülüyorum, bu kazanın tek sorumlusu Gazipaşa Belediyesi. Bu kaza eğer dava konusu olursa, Gazipaşa Belediyesi çok ciddi bir suçlama ile karşılaşacaktır. Gazipaşa Belediye Başkanı olduğum 2005 yılında Hollanda, Belçika ve Lüksemburg'a düzenlediğimiz teknik inceleme gezileri sonrasında, Deniz Yolu'na 3 metre 60 santim uzunluğunda, 10 santim yüksekliğinde, Türk Standartları Enstitüsü ve dünya standartlarına uygun hız tümsekleri yapmıştık. Bu tümseklerden sonra Deniz Yolu'nda kaza oranı neredeyse sıfır olmuştu. Hiç ölümlü kaza görmedik, duymadık. Ancak son yerel seçimde göreve gelen yeni Gazipaşa Belediyesi yönetimi bu yoldaki hız tümseklerini söktü, yola sıcak asfalt yaptı ve standardı ve teknik geçerliliği olmayan, 10 santim genişliğinde, plastik, ipe sapa gelmez, saçma sapan hız tümsekleri koydu. Bu konudaki uyarıları hiç dikkate almadılar.

"20 İNSANIN ÖLÜMÜ NE DEMEK?"

Gazipaşa Belediyesi'nin bu uygulamasından sonra Deniz Yolu'nda kazalar arttı, şu ana kadar en az 20 insanımız can verdi. Daha geçen hafta iki gencimiz motosiklet kazasında can verdi. Bugün iki insan daha can verdi. Bu yolda yaşanan kazalarda gençler felç oldular, sakat kaldılar. 20 insanın ölümü ne demek, bu korkunç bir rakam. Ancak belediye ısrarla, inatla bu yolda önlem almıyor. Bu insan hayatı. Bu açıklamayı yaparken de utanıyorum, bu bir siyasi açıklama değil, mevcut belediye başkanını hedef alan bir açıklama değil, bu yolda ölen insanlar nedeniyle hissettiğim acı nedeniyle yaptığım bir açıklama. Bugünkü kazanın ardından olay yerine gittim, yerde yatan iki insanı görünce gözyaşlarıma hakim olamadım. Gazipaşa'da trafik güvenliğini umursamayan bir yönetim anlayışı var. İnsanları kaybediyoruz, kimsenin böyle bir keyfiyeti olamaz. Uyarmamıza rağmen, bu cinayetleri işleyen Gazipaşa Belediyesi'nin yanlış yönetim anlayışıdır. Önce teknik, sonra tevekkül. Yolda yasadışı hız tümsekleri oluşturup, insanların ölümüne sebep olamazsın. Böyle bir lakayıtlık olamaz. Bu insanlar burada boşu boşuna ölüyorlar. Böyle bir trajedi olur mu?" şeklinde konuştu.

GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANI ÇELİK: KENDİLERİNİ KAMUOYUNA HAVALE EDİYORUM

Eski Gazipaşa Belediye Başkanı Cem Burak Özgenç'in suçlamaları sonrası Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, Tek Teker Arif ve kız arkadaşı Ülkü Özcan'ın hayatını kaybettiği kaza ile ilgili açıklama yaptı. Yerel haber sitesi Alanya Adres'in haberine göre Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik'ten Özgenç'e tepki geldi. Başkan Çelik kazayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



Deniz yolunda dün meydana gelen trafik kazasında Avrupa Superstock şampiyonu, gururumuz Toprak Razgatlıoğlu'nun, yine motosiklet tutkunu babası Arif Razgatlıoğlu ve beraberindeki arkadaşı ne yazık ki hayatını kaybetti. Bizleri derinden üzen bu elim kazada yaşamını yitiren Arif Razgatlıoğlu ve arkadaşına Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Bu olayda ve öncesinde yaşanan kazalarda aldığımız tedbirleri görmezden gelerek bizleri sıcak asfalt yapmakla suçlayanları da şaşkınlıkla izliyor, kendilerini kamuoyuna havale ediyorum. Trafikte önceliğin kurallara uymak olduğunu bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Alınan tüm tedbirlere rağmen yaşanan kazalar ne yazık ki kural ihlali ve alkollü bir şekilde araç kullanmaktan kaynaklanıyor. Başka canların da yanmaması için lütfen alkollü bir şekilde araç kullanmayalım ve trafik kurallarına uyalım.

