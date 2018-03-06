Önce 'Soyağacı' sonrada 'Şehit sorgulama' hizmeti başlatan e-Devlet uygulaması bu kez de aynı sistem üzerinden 'mirasçılık belgesi sorgulama' hizmeti başlatıyor. Yeni hizmete giren uygulamayla ölüm tarihi 1990 yılı sonrası olanların varisleri miraslarını sorgulayabilecek. E-Devlet miras sorgulama nasıl yapılır? İşte yeni hizmet olan miras sorgulamanın detayları...
E-DEVLET MİRAS SORGULAMA NASIL YAPILIR? MİRASÇILIK BELGESİ
Sistem tıpkı diğer sorgulamalar gibi çalışacak. İnternetten e-Devlet sayfasını açın. T.C. Kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle sisteme giriş yaptıktan sonra açılan sayfada mirasçılık belgesi sorgulama kısmından size miras kalıp kalmadığını öğrenebileceksiniz.
Uygulamanın çalışmasıyla e-Devlet sitesine fazlasıyla yığılma olacağı, Türkiye'nin uykusuz kalacağı tahmin ediliyor. Önce soyağacı ardından da şehit sorgulama hizmetlerinin ardından e-Devlet sistemi aşırı yoğunluktan kilitlenmişti ve şimdi de mirasçılık belgesi sorgulama uygulamasının da en az diğer uygulamalar kadar talep göreceği bekleniyor.
Miras sorgulama sayfası üzerinden hizmet ile ilgili şu açıklama yapıldı:
"Yargı birimlerinden alınan “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talepleri UYAP üzerinden elektronik ortamda 06.03.2015 tarihinden itibaren verilmeye başlanmıştır. 16.12.2016 tarihinden itibaren yargılamayı gerektiren durumlar hariç olmak üzere ölüm tarihi 1990 yılı sonrası olan kişiler için “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talebinin UYAP sisteminden yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda yukarıdaki koşula uyan “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” ve Mirasçılık Belgesinin İptali” kararları bu hizmet üzerinden görüntülenebilecektir."
E-DEVLET'TE MİRAS SORGULAMA YOĞUNLUĞU
Adalet Bakanlığının yaptığı çalışmayla mirasçılık belgesinin "e-Devlet" üzerinden verilmesine başlanmasının ardından bugünkü işlem sayısı 436 bin 491'e ulaştı.
Uygulamanın hayata geçtiği ilk gün 2 bin 540 işlem yapıldı. Dün, yeni uygulamanın başladığına ilişkin duyuruların yapılmasının ardından 288 bin 347, bugün ise 436 bin 491 işlem yapıldı.
Uygulamanın başlamasından itibaren 13 günde toplam 757 bin 506 kişi mirasçılık belgesine "e-Devlet" üzerinden ulaştı.
E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?
Kamu ve devlet hizmetlerinin kolayca yapıldığı e-Devlet sistemine giriş yapmak için en çok kullanılan yöntemlerden birisi de T.C. Kimlik Numarası ve e-Devlet şifresi... E-Devlet şifresi PTT merkezlerinden tarafından veriliyor. E-Devlet şifresi alabilmek için size en yakın PTT şubesine gitmeniz gerekiyor.
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