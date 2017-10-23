Tekfen ve TSGI rafineri için anlaştı

Tekfen Holding AŞ'nin grup şirketlerinden Tekfen İnşaat ve Tesisat AŞ ile TSGI Mühendislik İnşaat Limited Şirketi arasında 155 milyon dolarlık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Tekfen Holding AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "31 Ağustos 2016 tarihli açıklamamızda, grup şirketlerimizden Tekfen İnşaat ve Tesisat AŞ ile TSGI Mühendislik İnşaat Limited Şirketi arasında niyet protokolü imzalandığı duyurulan, Aliağa-İzmir'de yapımı sürmekte olan Star Rafinerisi 'Coker Ünitesi'nin elektromekanik işleri projesinin toplam 155 milyon dolar bedelle birim fiyatlı olarak inşa edilmesi ve 19 ay sonunda teslim edilmesi konusunda nihai sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev daha önce yaptığı açıklamada, "STAR Rafineri’nin Türkiye’nin cari açığını kapatmada önemli rol oynayacağını düşünüyoruz. 6 milyar dolarlık bir yatırım olan STAR Rafineri’nin yıllık 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesi olacak” demişti.

Toplam tutarı 5.7 milyar dolar olan proje yatırım bedelinin 3.3 milyar dolarlık kısmı, 6 Haziran 2014 tarihinde imzalanan anlaşma kapsamında proje finansmanı kredisiyle, 2.4 milyar dolarlık kısmıysa şirketin özkaynaklarından karşılanmıştı.

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