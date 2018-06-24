Milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Saat 17.00’de sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Tekirdağ 2018 Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Tekirdağ 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları da gelmeye başladı... İl genelinde yüzde 88.57 seçime katılım oranı sağlanırken saat 20:02 itibarıyla açılan sandık sayısı ise yüzde 57.2 … Tekirdağ 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Muharrem İnce: 165.812 oyla yüzde 46.31 - Recep Tayyip Erdoğan: 146.890 oyla yüzde 41.03 - Meral Akşener: 26.492 oyla yüzde 7.40 - Selahattin Demirtaş: 16.366 oyla yüzde 4.57 - Temel Karamollaoğlu: 1.755 oyla yüzde 0.49 - Doğu Perinçek: 718 oyla yüzde 0.20 aldı.



Tekirdağ 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Muharrem İnce: 165.812 oyla yüzde 46.31Recep Tayyip Erdoğan: 146.890 oyla yüzde 41.03Meral Akşener: 26.492 oyla yüzde 7.40Selahattin Demirtaş: 16.366 oyla yüzde 4.57Temel Karamollaoğlu: 1.755 oyla yüzde 0.49Doğu Perinçek: 718 oyla yüzde 0.20

Genel seçime yüzde 88.81 oranında katılımın sağlandığı Tekirdağ il genelinde saat 20:02 itibarıyla sandıklar yüzde 41.5 oranında açıldı. Tekirdağ 2018 genel seçim sonuçlarına göre Millet İttifakı: 126.424 oyla yüzde 50.14 - Cumhur İttifakı: 106.382 oyla yüzde 42.2 oranında oy aldı. Yine, Tekirdağ 2018 genel seçim sonuçları doğrultusunda; CHP: 95.232 oyla yüzde 37.77 - AK Parti: 86.602 oyla yüzde 34.35 - İYİ Parti: 29.089 oyla yüzde 11.54 - MHP: 19.780 oyla yüzde 7.85 - HDP: 16.316 oyla yüzde 6.47 - SP: 2.103 oyla yüzde 0.83 oy aldı.



Saat 20:02 itibarıyla Tekirdağ 2018 genel seçim sonuçları şöyle:



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Millet İttifakı: 126.424 oyla yüzde 50.14Cumhur İttifakı: 106.382 oyla yüzde 42.2CHP: 95.232 oyla yüzde 37.77AK Parti: 86.602 oyla yüzde 34.35İYİ Parti: 29.089 oyla yüzde 11.54MHP: 19.780 oyla yüzde 7.85HDP: 16.316 oyla yüzde 6.47SP: 2.103 oyla yüzde 0.8316 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…