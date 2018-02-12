Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, yasadışı yollarla yurtdışına gitmeye çalışan Suriye uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı.

İHA'nın haberine göre, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde İ.S. yönetiminde İstanbul'dan Makedonya'ya giden gıda ürünleri yüklü TIR, Tekirdağ-Malkara karayolunda arızalandı. Malkara yolunda bulunan polis noktasına yakın bir yerde yol kenarında duran TIR'dan bir kişinin atladığını gören ekipler, TIR'da inceleme başlattı. TIR'ın dorsesinde arama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri, yüklerin arasına saklanmış 10 sığınmacıyı yakaladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Arıza yapan TIR'ın dorsesinden atlayan yabancı uyruklu göçmen yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Sığınmacılar, ifadelerinin İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER