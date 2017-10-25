Tekirdağ'da askeri araç sel sularına kapıldı! 1 asker kayıp

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde şiddetli yağış sonucu taşan derenin üzerindeki köprüde mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya giden askeri aracın sele kapıldığı, araçta bulunan 4 asker, 2 polis ve 1 vatandaştan 6'sının kurtarıldığı bir askerin arama çalışmasına devam edildiği bildirildi.

İHA'nın haberine göre; Saray ilçesinde sabahın erken saatlerinde başlayan şiddetli yağmur sonucu Ergene çayının kolu Galata deresi taştı. Edinilen bilgiye göre, Pazarcık mahallesi Kiremithane yolu üzerindeki köprüde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için yola çıkan ve 3. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na bağlı olduğu öğrenilen askeri araç, sele kapıldı. Olay yerinden alınan ilk bilgilere göre, araçta bulunan ve sele kapılan 4 asker, 2 polis ve 1 vatandaştan 5'i jandarma, polis ve askeri görevlilerin çalışması sonucu kurtarıldığı belirtildi.



Olay yerine giden Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, "Toplam 4 asker, 2 polis ve 1 sivil araçla sele kapılıyor. 6'sı kurtarıldı, bir askerimizin de arama çalışmaları devam ediyor" dedi.



Bölgede şiddetli yağışın devam ettiği, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

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