Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan ve üzerine fotoğrafını yapıştırarak polis, asker, memur, siyasetçi adı altında çeşitli kartlar bastıran ve sahte nüfus cüzdanları ile de dolandırıcılık yaptığı belirlenen Nuri Çomak, jandarma tarafından yakalandı.
İHA'nın haberine göre, Kapaklı'nın Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan Nuri Çomak'ın daha fazla insanı dolandırması Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dikkati sayesinde önlendi.
ŞİKAYET DİLEKÇESİNİ YAZAN KİŞİNİN NURİ ÇOMAK OLDUĞU BELİRLENDİ
İddiaya göre, gerçek ismi yerine sahte isim kullanan Nuri Çomak, İlçe Jandarma Komutanlığı'na bir kurum hakkında şikayette bulundu. Bunun üzerine inceleme başlatan ekipler, el yazısı ile yazılmış şikayet dilekçesinde adı geçen kişiyi jandarmaya davet etti. Gelen kişi ise kendisinin böyle bir şikayeti bulunmadığını ifade etti. Bunun üzerine jandarma ekipleri, daha önce ifade veren kişilerin yazı örneklerini karşılaştırdı. Yapılan incelemede şikayet dilekçesini yazan kişinin Nuri Çomak olduğunu belirledi.
YAPILAN ARAMADA ONLARCA FARKLI KİMLİK KARTI ELE GEÇİRİLDİ
Nuri Çomak'ın yapılan Genel Bilgi Taraması'nda (GBT) basit yaralama, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, sahte banka ve kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama ile başkalarına ait banka hesapları ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üretme ve satma suçlarından suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
POLİS, ASKER, MEMUR VE SİYASETÇİ ADINA BASILAN SAHTE TANITIM KARTLARI
Tam bir suç makinesi olan Nuri Çomak'ın peşine düşen Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin uzun süredir Karaağaç Mahallesi'ne gelmediğini belirledi. Ekipler yapılan araştırma sonucunda Nuri Çomak'ın İstanbul'da olduğunu tespit etti. Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda Çomak yakalandı. Gözaltına alınan Nuri Çomak'ın üzerinde yapılan aramada onlarca farklı kimlik, kredi kartı, bankamatik kartı, polis, asker, memur, siyasetçi adı altında bastırılan sahte tanıtım kartı ile sahte doktor raporları ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen Nuri Çomak tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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