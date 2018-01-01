Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir çocuk parkında oyun gruplarına asılı bir erkek cesedi bulundu.

İHA'nın haberine göre bu sabah saat 08.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Ali Baba oyun parkında bulunan oyun gruplarına asılı erkek cesedi bulundu. Sabaha karşı vatandaşların cesedi fark etmesi üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından ceset Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ön otopsinin ardından ceset İstanbul Adli Tıp Kuruluna gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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