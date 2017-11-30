Tekirdağ'da Elif bebeğin ölümünde 'ihmal' iddiası

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yüksek ateş ve ishal şikayetiyle hastaneye kaldırılan 4 aylık Elif Nur Demir hayatını kaybetti. Aile ihmal iddiasıyla konuyu yargıya taşımaya hazırlanırken, İl Sağlık Müdürlüğü de soruşturma başlattı.

İHA'nın haberine göre, bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan 38 yaşındaki Engin Demir ve ev hanımı eşi Gülizar Demir, 4 ay önce üçüncü çocukları Elif Nur Demir'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Ceren (11) ve Beren (4) isimli iki kızları daha olan Demir çiftinin bu mutluluğu geçtiğimiz 27 Kasım gecesi kabusa döndü. Elif Nur bebek, gece saatlerinde ateş ve ishal şikayeti ortaya çıkınca ailesi tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada ateşi düşürülen Elif Nur bebek, ardından taburcu edildi ve evine getirildi.

Bir süre sonra aynı şikayetler yine ortaya çıkınca ailesi tarafından Elif Nur bebek sabaha karşı saat yeniden Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Saat 09.05'de ise doktorlar, aileye bebeğin öldüğü haberini verdi. Elif Nur bebeğin minik bedeni nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsinin ardından acılı aile bebeklerinin cansız bedenini teslim aldı ve ardından gözyaşları içinde geçtiğimiz salı günü toprağa verdi.



"KENDİ ARALARINDA 'BİR GARİPLİK VAR' DİYE KONUŞUYORLARDI"

Acılı anne Gülizar ve baba Engin Demir, bebeklerinin ölümünde hastane personelinin ihmalinin olduğunu öne sürdü. Baba Demir, "Akşam eve geldiğimde kızımın 39.7 derece ateşi vardı. Ateş düşürücü şurup içtikten sonra 38.7'ye düştü. Ancak biz yinede hastaneye gittik. Doktora ateşinin ve ishalinin olduğunu söyledik. Kan ve idrar tahlili yapıldı. Ardından da ateşi biraz düşünce bizi gönderdiler. Sabaha karşı tekrar ateşlendi ve hastaneye gittik. Yapılan tahlilleri tekrar gösterdik. 'Bir şey yok' dediler. Ateşini yeniden ölçtüler 38.8 çıktı. Fitil uyguladılar, daha sonra müşahede odasına aldılar ve soğuk su uyguladılar. Çocuk bu sırada morarmaya başladı. Doktora sorduk 'geçer' dedi. Sonra çocuğu annesi emzirmek istedi o sıra tekrar kustu. Doktoru çağırdık, sıvı kaybı olur diye 'serum takalım' dediler. Hemşire geldi, damar yolu açmak için çok uğraştı yapamadı. Daha sonra toplu iğne saplar gibi iğneyi yatağa batırdı, sonrasında damar aradı. Yatağa batırdığı iğneyi birkaç kez kızımın damar yoluna batırdı. Serumu bağladılar sonra, başka iğne ile yeniden damar yolu açmaya çalıştılar. Çocuk durduk yere morarıyordu, doktor 'kızamıktır' dedi. Bayan doktor geldi, çocuğun doğumunu sordu. Sezaryen ile doğduğunu söyledik. Kan tahlillerine baktılar, doktorlar kendi aralarında 'bir gariplik var' diye konuşuyorlardı. Ben de yan yatakta duyuyordum. Sabaha karşı kızımızın nabzı düşmüştü. Birçok yerinden kan almaya çalıştılar, alamadılar. Sonradan kırmızı alana aldılar. Bizi sokmadılar içeriye, dışarıdan baktık kalp masajı yapıyorlardı. Çocuğumuz hayata döndü ve 112'den çocuk yoğun bakımı olan bir hastaneye sevk etmek için 'haber bekleyin' dediler. Sabah 09.05'te 'kızınız öldü' dediler. Cansız bedenini kucağımıza verdiler" diyerek gözyaşı döktü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adli Tıp raporunu beklediklerini belirten baba Engin Demir, "Çocuğum 4 aylıktı bir tane hastalığı yoktu. Doktor geldi 'menenjit olabilir' dedi. Adli Tıp sonucu gelsin ona göre şikayetçi olacağım" dedi.



Öte yandan, 'şüpheli ölüm' olarak kayda geçen olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü de ivedi şekilde idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.