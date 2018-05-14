Alınan bilgiye göre, Çorlu-Marmara Ereğlisi yolunda, Alper Emekçi yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Erdinç Öztürk idaresindeki otomobil çarpıştı.



AA'nın haberine göre, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, Emekçi'nin yanında bulunan Gülşah Sezer ile diğer araç sürücüsü Öztürk hayatını kaybetti.



Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı Alper Emekçi, ambulansla Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Cumhuriyet savcısı, polis ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cesetler, Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.



Yaklaşık 2 saat trafiğe kapatılan yol, araçların çekicilerle kaldırılmasının ardından açıldı.

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