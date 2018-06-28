Tekirdağ’da dün akşam saatlerinde bir anda bastıran şiddetli yağışla birlikte merkez ilçe Süleymanpaşa’nın bazı bölgelerinde su baskınları yaşandı. Şiddetli yağışla birlikte ağaçlar devrildi ve bazı evlerin çatısı uçtu. İHA'nın haberine göre, gece boyunca etkili olan yağışın verdiği maddi hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Sel nedeniyle yollarda ve orta refüjlerde kopmalar oluşurken, bazı duvarların demir parmaklıklarının kopup yollara savrulduğu gözlendi. Yağışlı fırtına anından zor durumda kalan vatandaşlar, gece boyunca yaşadıkları zorlukları anlattılar.



“NASIL KAÇACAĞIMIZI BİLEMEDİK"



Yağışın meydana geldiği geceyi anlatan İbrahim Kardeş isimli vatandaş, “Dün gece aşırı yağmurluydu nasıl kaçacağımızı bilemedik. İtfaiye ekiplerini çağırdık. Allah’tan geldiler yardım ettiler ve baya bir uğraştılar. Onlarında yardımıyla atlattık. İnşallah böyle bir şey yaşanmaz. Allah’ın takdiri yine de bilemeyiz” dedi.





“GÖK GÜRÜLTÜSÜ OLUNCA TAMAM DEDİM GİDİYORUZ ARTIK"



Kurulu çadırlarda dükkanı su basan Sevgi Kuş isimli vatandaş ise, “Dün gece insanların bağrışları, gürültü vardı. Yani Allah’tan gelen bir şey kimsenin alakası yok ama. Çok berbat oldu yani o gök gürültüsü olunca tamam dedim gidiyoruz artık dedim. Oğlan ‘Al hırkanı çık hiçbir şeye bakma anne. Bin arabaya gel’ dedi. Ama mal canın yongası insan bırakamıyor ki” diyerek fırtınalı geceye ait korkusunu dile getirdi.



“ÇOK KORKTUK"



Dükkanı su basan Fikri Kuş isimli vatandaşta gece çok gök gürültülü bir fırtınanın meydana geldiğini anlatarak, “Baya bir zayiat oldu. Çok korktuk korkmak demek ne kelime, 15-20 dakika daha sürse çadırlar bile gidebilirdi. Yani 5-10 dakika daha sürse çadırı terk edebilirdik” diye konuştu.

TESKİ ve belediye ekipleri cadde ve sokaklar ile su basan evlerdeki temizleme çalışmalarını sürdürüyor.