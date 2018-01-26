Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Ümmü Çakır, kendisini aldattığı gerekçesiyle dava açtığı eşinden 3 yıl sonra boşanmasını ilginç bir şekilde kutladı. Kiraladığı otomobilin arka ve ön tarafına, 'Boşandım. Çok mutluyum. Kurtuldum' yazarak ilçede tur atan Çakır, mahallede komşuları, kahvelerde oturanlar ve esnafa lokum dağıttı.
DHA'nın haberine göre, Malkara'da yaşayan Ümmü Çakır, 22 yıl önce evlendiği 3 çocuğunun babası İ.Ö., hakkında 3 yıl önce kendisini aldattığı gerekçesiyle Malkara Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açıp, evini terk ederek annesinin yanına yerleşti. Açtığı davayı kazanan ve adliyeden ayrılan Çakır, önce bir otomobil kiralayıp, balonlarla süsledi. Çakır, ön ve arkasına, 'Boşandım. Kurtuldum. Çok mutluyum' yazdırdığı otomobille ilçede tur atarak boşanmasını ilk etabını kutladı. Çakır, daha sonra da mahallesindeki komşuları, kahvede oturanlar ve esnafa lokum dağıttı. Çakır, gecede evinde arkadaşlarıyla bir araya gelerek kutlama yaptı.
"3 YILDIR BU GÜNÜ BEKLİYORDUM"
Boşandığı için dünyanın en mutlu insanı olduğunu söyleyen Ümmü Çakır, "22 yıl önce severek evlendik. Ancak 3 yıldır bu günü bekliyordum. Mahkemenin verdiği karar çok sevindim. Davayı kazandım. Kahvelerde, mahalledeki komşularıma ve esnafa lokum dağıttım. Ayrıca bir otomobil kiralayıp süsleyip şehir turu attım. Çok sevinçliyim. Akşamda arkadaşlarımla birlikte parti yaptım" dedi.
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