Tekirdağ'da otomobil çarptığı kadını da sürükleyip dükkana girdi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde Oğulcan K. yönetimindeki otomobil, başka bir araçla çarpıştıktan sonra kaldırımda yürüyen Suna G. adlı kadını ezdi. Kadını da sürükleyen otomobil dükkana girdi. Kazada sürücü ile Suna G. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, olanları film izler gibi izlemeye çalışan meraklı vatandaşlar yüzünden ağır yaralı kadına güçlükle müdahale edebildi. Suna G.'nin kaza geçirdiğini öğrenen eşi olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Göksel Gürsoy'un haberine göre, polisin kaza yerine geç geldiği ve önlem almadığı öne sürülürken sağlık ekipleri yaralı kadını kalabalığın arasından güçlükle ambulansa aldı. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Suna G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Hafif yaralanan sürücü Oğulcan K. ise özel bir hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.