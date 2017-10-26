Sel felaketinde şehit olan askerin türküsü yürekleri dağladı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sonrası derenin taşması üzerine mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya giderken sele kapılan zırhlı askeri araçta kaybolan Er Sefa Parhan'ın cansız bedenine sabah saatlerinde ulaşılmıştı. Şehit erin birlik içerisinde silah arkadaşlarıyla beraber söylediği 'Su Misali' parçası yürekleri sızlattı.

ŞEHİT ASKERİN TÜRKÜ SÖYLEDİĞİ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki 3. Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı Orgeneral Fatih Türesel Kışlası'nda vatani görevini yapan Sefa Parhan'ın, terhisine günler kala asker arkadaşları ile birlikte Orhan Ölmez'in 'Su misali' adlı türküyü söylediği video ortaya çıktı.

İHA'nın haberine göre, ardından da çekilen bu videoyu 'Anca böyle geçer günler. Amatörce yaptık bir şeyler' notu ile sosyal medya hesabından paylaştı. Şehit er Parhan'ın yanık sesiyle söylediği şarkı dinleyenlerin yüreklerini yaktı.

Aslen Şanlıurfalı olan ailesinin İzmir'de yaşadığı öğrenilen şehit er Sefa Parhan'ın naşı, yapılacak olan işlemlerin ardından askeri törenle memleketine uğurlanacak.

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