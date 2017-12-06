Tekirdağ'da sokak ortasında öldürülen 19 yaşındaki Ayşe son yolculuğuna uğurlandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde aynı fabrikada çalıştığı Alparslan İ.nin sokak ortasında başına tek el ateş ederek öldürdüğü 19 yaşındaki Ayşe Öztürk'ün cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi. Yazmalı tabutta kızının yüzüne son kez bakan anne Sevim Öztürk, "Ay benim güzel yavrum. Kalk be Ayşem, annem. Sana kıyan o eller kırılsın. Sen benim meleğimdin" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

DHA'nın haberine göre, Muratlı ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çalışan Ayşe Öztürk, dün sabah Kazımdirik Mahallesi'nde oturduğu evinden işyerine gitmek için çıktı. Saat 08.30 sıralarında yanına gelen aynı fabrikadan arkadaşı Alparslan İ., genç kızın başına tek el ateş ederken babası Hamza İ. ile birlikte kaçtı. Olay yerinde yaşamını yitiren Ayşe Öztürk'ün cenazesii İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi incelemesi ardından ailesi tarafından alınarak Muratlı ilçesine getirildi. En sevdiği yazması tabutuna konulan genç kız, helallik için baba evine götürüldü.. Ayşe Öztürk´ün tabutunun cenaze aracından indirildiği sırada feryatlar yükseldi.

'SON KEZ YÜZÜNÜ GÖRDÜLER'

Baba Raşit, anne Sevim Öztürk kızlarının son kez yüzünü görmek için tabutun açılmasını istedi. Kızının yüzünü gören anne Sevim Öztürk, "Ay benim güzel yavrum. Kalk be Ayşem annem. Sana kıyan o eller kırılsın. Sen benim meleğimdin. Güzel yavrumdun" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Acılı baba Raşit Öztürk da kızının tabutuna sarılarak, "Babam benim ah güzel nasıl kıydılar sana?" diyerek gözyaşı döktü. Evde okunan duanın ardından genç kızın cenazesi Kazımdirik Camii'ne getirildi. Genç kızın cenaze namazına Muratlı Kaymakam Vekili Hayrabolu Kaymakamı İsmail Bayata, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe ailenin yakınları genç kızın arkadaşları katıldı. Sokak ortasında öldürülen Ayşe Öztürk, daha sonra gözyaşlarıyla toprağa verildi.

'SUSMA HAKKINI KULLANDI'

Ayşe Öztürk'ün toprağa verildiği saatlerde, olaydan sonra ormanlık alanda babası Hamza İ. ile birlikte yakalanan katil zanlısı Alpaslan İ., çelik yelek giydiren polis ekiplerince, geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Alpaslan İ.'nin ifadesi için götürüldüğü Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde susma hakkını kullandığı, babası Hamza İ.'nin ise psikolojik tedavi gördüğünü ifade ederek, "Kullandığım ilaçlar nedeniyle hiç bir şey hatırlamıyorum" dediği ifade edildi.

Muratlı ilçesinde Ayşe Öztürk ile aynı fabrikada işçiyken tanışan Alpaslan İ.'nn genç kıza karşı platonik aşk beslediği, dönem dönem bu konuda rahatsız ettiği ve karşılık vermediği içinde öldürdüğü iddia edildi. Şüphelilerin adliyedeki sorgusu sürüyor.