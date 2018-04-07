Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir kadın ile iki oğlu evinde ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniçiftlik Mahallesi Karanfil Sokağı'ndaki Hayati B'ye ait evden bağrışlar yükselmesi üzerine komşular durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri eve geldiklerinde Güzel B. ile kadının ilk evliliğinden olan çocukları 8 yaşındaki Arda E. ve 6 yaşındaki Erdinç E.'yi yerde ölü buldu.



Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Güzel B. ile çocuklarının sopa veya benzeri sert cisimle öldürüldüğünü tespit ettiği öğrenildi.Güvenlik güçleri, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda Güzel B.'nin eşi Hayati B.'nin olayın hemen ardından 17 yaşındaki öz kızıyla otomobille olay yerinden kaçtığını tespit etti.



Jandarma ve polis zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER