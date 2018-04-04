Ergene Anadolu Lisesi birinci sınıf öğrencilerinden B.S., dün gece yüksek ateş ve burun akıntısı şikayetiyle ailesiyle tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste yapılan muayenenin ardından taburcu edilen lise öğrencisi B.S. eve geldikten sonra yaşadığı bilinç kaybı ve vücudundaki morluklar nedeniyle yeniden hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Yapılan incelemede B.S.'ye menenjit teşhisi konuldu.
DHA'nın haberine göre, lise öğrencisi B.S., Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilirken, okulda 'menenjit' paniği yaşandı. Ergene Halk Sağlığı Müdürlüğü, Anadolu Lisesi'ndeki B.S.'nin sınıf arkadaşları ve ailesini sağlık kontrolünden geçirerek tedbir amacıyla ilaçlı tedaviye başladı.
Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir, 570 öğrencisi bulunan lisede B.S.'nin temas edebileceği kişilerin tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirildiğini ifade ederek, "Bir öğrencimize ne yazık ki menenjit hastalığı teşhisi konuldu. Bu hastalık bulaşıcı olduğu için biz okulda sınıf arkadaşları ile ailesine ilaç tedavisine başladık. Öğrencinin dokunup, temas ettiği kişilere yapılan kontrollerin ardından antibiyotik verildi. Lisemizde 570 öğrencimiz var. Menenjit hastalığı teşhisi konulan B.S.'nin sınıf arkadaşı olan 31 öğrencimize daha ilaç verdik" dedi.
OKULDA EĞİTİME DEVAM EDİLİYOR
Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, lise öğrencisine menenjit teşhisinin konulmasının ardından gerekli tedbirlerin alındığını ve okulda eğitime devam edildiğini söyledi. Kaymakam Kızıltoprak, "Öğrencimize menenjit teşhisi konuldu. Yakın temasta bulunan sınıf arkadaşları ve ailesine ilçe sağlık müdürlüğümüz tarafından temin edilen antibiyotik tedavisine başlandı. Koruyucu tedbir olarak başlanan tedavi iki gün sürecek. Şu an için okulda eğitim, öğretim sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Öğrencimizin sağlık durumunu da sürekli olarak kontrol ediyoruz. İyiye gittiğini öğreniyoruz" dedi.
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