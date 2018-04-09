Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi´nde arkadaşları ile birlikte gece kulübüne eğlenmeye giden 24 yaşındaki T.C., burada tartıştığı bodyguard S.Ç., tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.



DHA'nın haberine göre olay, Marmara Ereğlisi'nin Sultanköy Mahallesi'nde önceki gece meydana geldi. T.C., arkadaşları ile birlikte gittiği gece kulubünde bir süre eğlendi. Daha sonra dışarı çıkan Ceylan, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada kulüpte bodyguard olarak çalışan S.Ç., tarafından tabanca ile vuruldu. Ağır yaralanan Ceylan, gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gözaltına aldığı S.Ç.'nin sorgusu sürüyor.

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