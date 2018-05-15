Ramazan ayının ilk buluşması 16 Haziran gecesi sahur ile gerçekleşecek. Tekirdağ’da bugün ilk kez sahura kalkıp niyet edeceklerin merak ettiği sahur vakti saat kaçta olacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden alınan bilgilerle hazırladığımız 2018 Trabzon sahur ve imsak vakitleri…
TEKİRDAĞ SAHUR VE İMSAK VAKTİ 2018
Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edilecek. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Tekirdağ’da sahur vakti (imsak) 03:58 olarak görülüyor. Tekirdağ’da saat 03:58’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk orucuna niyet edilecek.
TEKİRDAĞ'DA PİDE MESAİSİ
Bereket, bolluk, sevinç ve rahmet ayı olarak nitelendirilen ramazana sayılı günler kala fırıncıların pide mesaisi de hız kazandı.
Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sami Kayın: Ramazan ayı bereket ayı olduğundan fırıncılar, gece yarısı kalksalar bile, Allah içlerine bir rahmet verdiği için işlerini mutlulukla yapıyor. O ekmeğe veya pideye mutluluk veriyorlar.
Bereket, bolluk, sevinç ve rahmet ayı olarak nitelendirilen ramazana sayılı günler kala fırıncıların pide mesaisi de hız kazandı.
Ramazan ayında rutin yoğunluklarından daha fazla mesai yapan ve iftar sofralarının vazgeçilmezi ramazan pidesini tüketicilerle buluşturmak için daha çok çalışan fırıncı esnafı hazırlıklarını tamamladı.
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Fırıncılar Odası koordinesinde hazırlıklarını tamamlayan fırıncı esnafı, 11 ayın sultanı ramazanın bereketli geçmesini umuyor.
Tekirdağ'da 350 gram pidenin fiyatı 2,5 lira
Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sami Kayın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekirdağ'da pide fiyatını 2,5 lira olarak belirlediklerini söyledi.
Gramajı düşük pidede kuruma meydana geldiğini ve bu yüzden pide gramajının yükseltilmesi konusunda hem vatandaştan hem de fırıncı esnafından talep geldiğini aktaran Kayın, "Yaklaşık 15 gündür bir çalışma içerisindeyiz. Hem Ticaret ve Sanayi Odası hem de Valilik bu çalışmaya destek verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın bir kodeksi var. Ekmek kodeksi. Ona uygun şartlarda bir çalışma yapıyoruz. 350 gram pide bu yıl 2,5 lira olacak." diye konuştu.
Kayın, bu yıl fırıncıların 250 gram pide çıkarmayacağını, vatandaşların ramazanda daha lezzetli pide tüketeceğini kaydetti.
Fırıncılarımızın en mutlu olduğu ay ramazan
Fırınların ramazan dışında da denetlendiğini ve şu ana kadar hiçbir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını dile getiren Kayın, şöyle devam etti:
"Bütün fırınlarımız her zaman denetleniyor. Hem bakanlık hem tarım il müdürlükleri hem de zabıta ekipleri fırınları sürekli denetliyor. Ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Şu ana kadar da hiçbir olumsuzlukla karşılaşmadık. Tekirdağ'da fırınlarımız da esnafımız temiz ve titiz. Bunun dışında merdiven altı işletmeler yok ilimizde.
Fırıncılarımızın en mutlu olduğu ay ramazan. Ramazan bereket ayı olduğundan fırıncılar, gece yarısı kalksalar bile, Allah içlerine bir rahmet verdiği için işlerini mutluluk ile yapıyor. O ekmeğe veya pideye mutluluk veriyorlar. Ben esnafımızın da vatandaşımızın da çok güzel bir ramazan geçireceğine inanıyorum. Esnafımıza da güvenimiz tam, vatandaşımızı mağdur etmeyeceklerdir, en güzel hizmeti vereceklerdir. Tüm esnafımızın, vatandaşlarımızın bereketli bir ramazan geçirmesini diliyorum."
Çalışmalarımıza hız verdik
Tekirdağ'da fırıncılık yapan Gökhan Değirmenci de ramazan ayında vatandaşlara en iyi hizmeti verebilmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını ve un stoklarını tamamladıklarını belirtti.
Ramazan ayının rutinin dışında 10 kat daha fazla yoğun geçtiğini dile getiren Değirmenci, "Ramazan ayı bolluğun, bereketin hüküm sürdüğü bir rahmet ayı. Biz de çalışmalarımıza hız verdik. Mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyoruz çünkü vatandaş hizmet bekler, ekmek bekler. Ramazan ayı bizim için yoğun ve telaşlı geçiyor ama tatlı telaşlar bunlar. Hem orucumuzu tutuyoruz hem de vatandaşlarımıza pide çıkarıyoruz." diye konuştu.
Fırıncılığı üç kuşaktır yaptıklarını aktaran Değirmenci, "Bu meslek dede mesleğidir bize. 1960 yılında Trabzon Düzköy'de köy fırını işletiyorduk. Daha sonra Tekirdağ'a göç ettik. 1991 yılında burada Çınarlı Mahallesi'nde ilk şubemizi açtık. 2004 yılında da ben dede mesleği olan bu işi devraldım." ifadelerini kullandı.
Değirmenci, "pide kuyruğu"nun ramazan ayının vazgeçilmezi olduğunu sözlerine ekledi.
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