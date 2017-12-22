Tekirdağ'da akşam saatlerinde başlayan ve şehir merkezinde etkisini artıran kar yağışı, Hayrabolu ve Malkara ilçelerinin yüksek kesimlerinde de etkili oluyor.

AA'nın haberine göreTekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, yolların kapanma olasılığına karşı hazır bekletilirken, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücüleri uyarıyor.Hava sıcaklığının beş derece ölçüldüğü kentte kar yağışının yarına kadar etkili olması bekleniyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle Keşan-Gelibolu Karayolu Korudağ mevkiinde etkili oldu.

Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü Keşan ilçe merkezinde, akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Kardan korunmak isteyen bazı vatandaşlar dışarıya şemsiyeyle çıktı. Kar yağışı özellikle Keşan-Gelibolu Karayolu Korudağ mevkiinde etkili oldu. Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler, araçlarıyla rampa çıkmakta güçlük çekti.

DHA'nın haberine göre Keşan Bölge Trafik ve Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri olası kazalara karşı denetimlerini artırdı. Keşan ve Gelibolu Karayolları ekiplerinin yolların trafiğe kapanmaması için kar küreme araçlarıyla önlem aldığı ve tuzlama çalışması yaptığı bildirildi.

hava durmu

kar yağışı

tekirdağ

edirne

hava durumu son dakika

kar ne zaman yağacak

kar ne zaman geliyor

edirne hava durumu