Tekirova Bld. - Bayrampaşaspor maçı öncesi rakamlar

Türkiye 3.Lig 1.Grup Yarı Final heyecanı devam ediyor. Tekirova Bld., 15 Mayıs 2018 Salı günü Bayrampaşaspor takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:00. Tekirova Bld. son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Bayrampaşaspor, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 413 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Tekirova Bld. kazanırsa 2.15, beraberlik çıkarsa 3.10, Bayrampaşaspor sahadan galip ayrılırsa 1.95 oranını elde edecekler.

Tekirova Bld. önceki hafta Ofspor mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Bayrampaşaspor, Halide Edip Adıvar SK karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.