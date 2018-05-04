Garanti Koza Park'ta gerçekleştirilen ve toplam 426 bin 145 avro para ödülünün dağıtılacağı toprak kort turnuvasında, Tunuslu Malek Jaziri, Fransız Jeremy Chardy, Japon Taro Daniel ve Sırbistan'dan Laslo Djere yarı finale adını yazdırdı.

Çeyrek finalde Malek Jaziri ile Çekya'dan Jiri Vesely karşı karşıya geldi. Tunuslu sporcu, rakibini 3-6, 6-4 ve 6-1'lik setlerle geçmeyi başardı. Tunuslu tenisçi, son 16 turunda 2018 Avustralya Açık finalisti ve dünya 4 numarası Hırvat raket Cilic'i saf dışı bırakmıştı.

Diğer maçta Jeremy Chardy, İtalya'dan Thomas Fabbiano ile karşılaştı. Rakibini 6-2'lik 2 set sonucunda mağlup eden Chardy, yarı finale yükselen bir diğer isim oldu.

Son dörde kalan bir diğer isim Taro Daniel ise Brezilyalı Rogerio Dutra Silva'yı 1-6, 6-1 ve 6-4'lük setler sonucunda mağlup etti.

Yarı finale çıkan son isim ise Laslo Djere oldu. Günün son maçında İtalyan rakibi Paolo Lorenzi'yi 6-7, 7-5 ve 7-6'lık 3 set sonucunda mağlup eden Djere, adını yarı finale yazdırmayı başardı.