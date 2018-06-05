HT Egeli'de yer alan habere göre, Marmarisliler ve bazı otel müşterilerinin, Başbakanlık İlteşim Merkezi (BİMER), Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Kaymakamlığa günübirlik gezi teknelerinin kıyıya yakın yüksek müzikle eğlence ve köpük partisi yapmasını şikayet etti. Bunun üzerine geçen 26 Nisan’da, Kaymakam Celalettin Yüksel başkanlığında Marmaris İlçe Turizm Danışma Kurulu, inceleme yaptı. Tespitlerde günübirlik gezi teknelerinin kıyıya yakın yerlerde yüksek sesle müzik yayınlarının gürültü kirliği yaptığı ve köpük partisinde de köpüklerin denize bırakıldığı belirlendi.

"Datça, Fethiye ve Bodrum’da ise yüksek sesle müzik yapan tekneciler ile ilgili ilçe yöneticilerinin karar alacağı bildirildi."

55 DESİBELE DÜŞTÜ

Kurul, günübirlik gezi turu yapan teknelerin ilçe körfezinde kıyıya yakın seyrederken yüksek sesle müzik yapması ve köpük partisi yapması sezon sonuna kadar yasaklandı. Tekneciler, geçen yıllarda müzik desibel sınırının 110 olarak belirlendiğini, bu yıl gündüz 65 gece ise 55 desibel olduğunu vurgulayarak, tepki gösterdi. Bu desibel ölçülerinde müzik çalmanın evde çalıştırılan çamaşır ve bulaşık makinesi sesine denk geldiğini, turistlerin istediği eğlenceyi yaşayamayacaklarını öne sürdü. Alınan karar sonrası Marmaris Kaymakamlığı ve denizcilik sektör temsilcileri konu ile ilgili açıklama yapmadı.

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