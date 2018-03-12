Vahşi yaşam fotoğrafçısı Tom Cannon, Avustralya’nın batısındaki mercan kayalıklarında yatın altına yaklaşan dev bir balina görüntüledi. Gazete Habertürk'teki habere göre; teknenin altında bir süre dolaşan dev balina, sakince uzaklaştı.

Cannon, “Paniğe kapılmadım, bu balinaların ne kadar iyi huylu olduğunu biliyordum” dedi.

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