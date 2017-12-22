Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Koordinatörlüğü ilaçlama biriminde çalışan veteriner hekim Hüseyin Öz, bugün tekneyle tek başına balık tutmak için denize açıldı. Saat 16.30 sıralarında Boğaz mevkiinin 3- 4 kilometre açıklarında teknesi alabora olan Hüseyin Öz, denize düştü.

DHA'nın haberine göre, kıyıda bulunanların görüp, haber vermesiyle olay yerine sahil güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Görgü tanıkları Hüseyin Öz'ün tekne devrildikten sonra bir süre yüzdüğünü, daha sonra gözden kaybolduğunu söyledi.

Görgü tanıklarının gösterdiği bölgede sahil güvenlik ekipleri arama çalışması başlattı.

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