Yapımcılığını Can Gezgör’ün, yönetmenliğini ise Emre Sarıkuş’un üstlendiği belgesel, 40 yıllık deneyimine ve başarılarına rağmen futbol sisteminin dışına itilen 75 yaşındaki 'idealist' teknik direktör Adnan Dinçer'in ilanla iş aramasından ve kişisel hikayesinden yola çıkarak, yakın tarihimize bugüne dek anlatılmayan olaylar üzerinden farklı bir bakış sunuyor.



Belgesel, 1980’ler ve 90’larda birçok kez şampiyonluk kazanan Beşiktaş takımında yer alan Rıza Çalımbay, Ziya Doğan, Tanju Çolak, Rüştü Reçber, Metin Tekin, Sinan Engin gibi yüzlerce isim yetiştiren Adnan Dinçer’in yaşadığı talihsizlikler yüzünden erken yaşta futbol oyunculuğuna veda etmersini, teknik direktörlük yıllarını, çalıştırdığı takımları, yetiştirdiği oyuncuları, futbolumuzun geçmişini ve bugün içine düştüğü durumu konu alıyor.





Federasyon Eski Başkanları Kemal Ulusu ve Yılmaz Tokatlı’nın yanı sıra eski futbolcularTuncay Şeker, Mahmut Aydın, Halim Okta, İsmail Gökçek, Rüştü Reçber, Adnan Gülek, Ziya Doğan, Metin Tekin ve Sinan Engin gibi isimlerin de fikir ve açıklamalarıyla yer aldığı belgesel “Başka Sinema” salonlarında Haziran’da seyircisiyle buluşacak.





FİLM KÜNYESİ

Senaryo-Yönetmen: Emre Sarıkuş

Yapımcı: Can Gezgör

Yardımcı Yönetmen: Cem Gezgör

Kamera: Enes Korkmaz, Emre Sarıkuş, Cem Gezgör

Ses Kayıt: Cem Gezgör

Kurgu: Nazım Semih Döküler

Ses Miksaj ve Restorasyon: Eren Dönmez

Animasyon: Atilla Erkmen, Mustafa Özkan

Post Prodüksyon Süpervizör: Atilla Erkmen

Post Prodüksyon: Marslı Video





Oyuncular: Adnan Dinçer, Nermin Dinçer, Uğur Dinçer, Tümay Elmaslar, Sancar Biçikçi, Mahmut Aydın, Adnan Gülek, Tuncay Şeker, Rüştü Reçber, Dündar Uluğkay, Sinan Engin, Atilla Türker, Halim Okta, İsmail Gökçek, Metin Tekin, Kemal Ulusu, Yılmaz Tokatlı, Ziya Doğan, Hüseyin Baysan, Kenan Saral, Affan Keçeci, Sefa Sirmen ve Özgür Sancar